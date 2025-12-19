ZIB 13:00 vom 19.12.2025Jetzt kostenlos streamen
22 Min.Folge vom 19.12.2025
EU: 90 Milliarden Euro-Kredit für Ukraine | Zikmund (ORF): EU schafft keine Einigung zu zeigen | Putin: Ukraine nicht zu Frieden bereit | Schneider (ORF): Putin überzeugt, "am längeren Hebel zu sitzen" | Regierung blickt optimitisch auf 2026 | Unger (ORF): "Oft bei Ankündigungen geblieben" | 68 Bedienstete verdienen mehr als Bundeskanzler | EU-Kommissar Jörgensen in Wien | Teures Weihnachts-Shopping in den USA | Takacs äußert sich zu Urteil gegen Pilz | Marie Antoinettes Schicksal als Ballet | Vorschau: "Aktuell nach eins"
