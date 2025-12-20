Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 20.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 812vom 20.12.2025
ZIB 13:00 vom 20.12.2025

ZIB 13:00 vom 20.12.2025Jetzt kostenlos streamen

ZIB 13:00

Folge 812: ZIB 13:00 vom 20.12.2025

17 Min.Folge vom 20.12.2025

Marterbauer sieht weiteren Sparbedarf | Unimarkt schließt letzte Filialen | Ukraine-Gespräche in den USA | Wehrschütz (ORF): "Es gibt Hoffnung" | USA greifen IS-Ziele in Syrien an | Neue Epstein-Dokumente veröffentlicht | KI im Gesundheitswesen sorgt für Diskussionen | Hütter feiert ersten Saisonsieg | Viskys Roman „Die Aussiedlung“ auf Platz eins

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 13:00
ORF2
ZIB 13:00

ZIB 13:00

Alle 2 Staffeln und Folgen