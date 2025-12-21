Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 21.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 813vom 21.12.2025
ZIB 13:00 vom 21.12.2025

ZIB 13:00 vom 21.12.2025Jetzt kostenlos streamen

ZIB 13:00

Folge 813: ZIB 13:00 vom 21.12.2025

15 Min.Folge vom 21.12.2025

Venezuela: USA beschlagnahmen weiteren Tanker | Kernmayer (ORF): "USA wollen Regime unter Druck setzen" | Miami: Ukraine-Gespräche in nächster Runde | Neun Tote bei Schusswaffenangriff in Südafrika | Rückgang bei Asylanträgen | 1450 bekommt österreichweites Basisangebot | Roboter rekonstruieren Wandmalereien in Pompeji | Super-G: Sieg für Italienerin Goggia | Ski-Gebiete kämpfen mit mangelnden Schnee | Gruber (ORF): "Chancen auf weiße Weihnachten" | Deutschland: Schoko-Dieb festgenommen | RIAN begeistert mit Weihnachtskonzert im Gasometer

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 13:00
ORF2
ZIB 13:00

ZIB 13:00

Alle 2 Staffeln und Folgen