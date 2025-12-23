ZIB 13:00 vom 23.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 23.12.2025
USA erhöhen Druck auf Venezuela | Cupal (ORF): "Internationale Regeln sind Trump egal" | Russland fliegt erneut massive Luftangriffe auf Ukraine | Debatte über Verlängerung der Wehrpflicht | Weihnachtsgeschäft ist in der Zielgeraden | Schmer-Galunder (ORF): "Man rechnet mit Umsatzplus" | Trinkgeld-Regeln in Österreich wurden vereinheitlicht | Enthaftungsantrag von Benko wurde erneut abgelehnt | Forscher erwarten Anstieg der Treibhausgase | "Addictive Design" erschwert Handy-Pausen | Österreichs Jahresauszeichnungen im Fußball vergeben | Waldeck präsentiert "Belle & Pop" | Wiener Konzerthaus zeigt "Weihnachtsoratorium"
