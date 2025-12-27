Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 27.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 818vom 27.12.2025
Folge 818: ZIB 13:00 vom 27.12.2025

16 Min.Folge vom 27.12.2025

Schwere russische Angriffe auf Kiew | Wehrschütz (ORF): Im Friedensplan noch "sehr viel offen" | Thailand - Kambodscha: Waffenruhe vereinbart | Neue Hitzeschutzverordnung tritt am Donnerstag in Kraft | Brand im Wohnpark Alterlaa: Eine Tote | Hohe Preise: Kaffee-Boom in China | "Langer Georg": Österreichisches Riesen-Geschütz in Italien entdeckt | Sonderführung im Burgtheater: Neuer Blick auf Fresken | Schwarz feiert ersten Speed-Sieg

