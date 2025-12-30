Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 30.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 821vom 30.12.2025
ZIB 13:00 vom 30.12.2025

ZIB 13:00 vom 30.12.2025Jetzt kostenlos streamen

ZIB 13:00

Folge 821: ZIB 13:00 vom 30.12.2025

21 Min.Folge vom 30.12.2025

Trump droht Hamas | Wildner (ORF) | Iran: Demos gegen Regierende | Lyon (ORF) | Trump bestätigt US-Angriff in Venezuela | Wegen Gewalt: Mehr als 2.100 Schüler suspendiert | Anklage gegen mutmaßlichen Attentäter von Villach | ÖVP will Scharia-Verbot | Nemeth (FPÖ) kritisiert Strommarktgesetz | Hörgeräte, Gebisse und Co: Kuriose Fundstücke im Zug | Rekordjahr für Wiener Börse erwartet | Dänemark beendet Briefzustellung per Post | Extremwetter überwiegend durch Klimawandel | Silvester mit Polizeiaufgebot | Vorschau: "Aktuell nach eins"

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 13:00
ORF2
ZIB 13:00

ZIB 13:00

Alle 2 Staffeln und Folgen