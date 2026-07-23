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ZIB 13:00 vom 23.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1026vom 23.07.2026
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Folge 1026: ZIB 13:00 vom 23.07.2026

25 Min.Folge vom 23.07.2026

Iran: US-Angriffe und Drohungen | Huemer: "Gefahr eines nuklearen Wettrüstens" | Blinken und Trudeau in Salzburg | Kern: Europa braucht neue Partner | Edtstadler fordert Rücktritt von Walter Ruck | Erste Auszeit-WG für Straftäter in Betrieb | Neues Wehrpflicht-Modell wahrscheinlich | EU: Eine Milliarde Dollar Strafe für Google | Perterer: EU-Kommission in "Zwickmühle" | EZB berät über Zinsen | China lässt Autos in Graz bauen | ORF-Radiosender weiterhin sehr beliebt | KI-Bilder stören Vogelzählung | Boeckl und Josephson im Leopold Museum | Vorschau: "Aktuell nach eins"

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