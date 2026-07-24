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ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 24.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1027vom 24.07.2026
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Folge 1027: ZIB 13:00 vom 24.07.2026

25 Min.Folge vom 24.07.2026

Frankreich und Spanien kämpfen gegen Waldbrände | Heitz: Feuer in Frankreich außer Kontrolle | WKW-Präsident Ruck verteidigt sich schriftlich | Unger: ÖVP misst mit zweierlei Maß | Doskozil: Erste öffentliche Worte seit OP | Zadic stellt Bundesstaatsanwalt infrage | Verhandlungen verzögern Social-Media-Verbot | US-Zölle betreffen Europa umfassend | Varta: Traditionshersteller vor Zerschlagung | EZB präsentiert zehn Entwürfe für Euro-Scheine | Formel 1 und Baustellen erhöhen Staugefahr | "King Arthur Junior" feiert Premiere in Salzburg | Arktis-Forschung: Österreichs Station in Grönland | Kreuzfahrtschiff prallt gegen Schleuse in Wien | Vorschau: "Aktuell nach eins"

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