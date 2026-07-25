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ZIB 13:00 vom 25.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1028vom 25.07.2026
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Folge 1028: ZIB 13:00 vom 25.07.2026

11 Min.Folge vom 25.07.2026

Waldbrände in Südeuropa: Lage spitzt sich zu | Heitz: Waldbrände "sind ein historischer Rekord" | ÖVP schließt Walter Ruck aus | Finanzierungslücke bei Insolvenz-Entgelt-Fonds | Türk bleibt Menschenrechtskommissar | Chefankläger Khan abgesetzt | Brückeneröffnung ohne US-Vertreter | "Bibiza" begeistert in der METAStadt

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