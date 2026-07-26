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ZIB 13:00 vom 26.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1029vom 26.07.2026
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Folge 1029: ZIB 13:00 vom 26.07.2026

16 Min.Folge vom 26.07.2026

Anschlag auf Pride-Parade | Pfeifer: "Hass hat Schreckliches angerichtet" | Waldbrände breiten sich weiter aus | Manola: Brände "könnten noch Wochen dauern" | Wehrdienstreform vor Entscheidung | Neuer Erlass nach Persmanhof-Einsatz | Salzburger Festspiele offiziell eröffnet | Schneeberger: "Veranstaltung war sehr gut geschützt" | Schneeberger: "Veranstaltung war sehr gut geschützt" | Betrug bei Handwerker-Diensten

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