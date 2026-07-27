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ZIB 13:00 vom 27.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1030vom 27.07.2026
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Folge 1030: ZIB 13:00 vom 27.07.2026

25 Min.Folge vom 27.07.2026

CSD-Anschlag: Deutschland diskutiert Konsequenzen | Pfeifer aus Berlin: Hier wird die Politik "den Hebel ansetzen" | Mitgefühl am Grazer Hauptplatz für Berlin | Waldbrände schreiten weiter voran | Regierung über Wehrdienstreform wohl einig | Paschinger über Wehrdienst: "Gibt Gesamteinigung" | Nach Google-Strafe: Trump droht EU mit Zöllen | Perterer: EU hat auch die Plattform X im Visier | Den Insolvenzentgeltfonds geht das Geld aus | Venedig macht Millionen durch Eintrittsgelder | Über 1.300 Tote durch Ebola im Kongo | UNESCO streicht Wien von roter Liste | Schauspieler Johannes Krisch gestorben | Jorge erhält Staatspreis für europäische Literatur | Hinweis auf "Aktuell nach Eins"

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