ZIB 13:00 vom 30.07.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 1033: ZIB 13:00 vom 30.07.2026
25 Min.Folge vom 30.07.2026
Wirtschaftskammer Wien: Ruck tritt zurück | Danninger: "Politischen Auswirkungen waren gewaltig" | Russland greift Ukraine erneut massiv an | Wehrschütz: "Wird beträchtliche Wirtschaftskrise" | USA greifen wieder Ziele im Iran an | Hitzewelle ließ Sterblichkeit deutlich steigen | Grüne fordern raschere Maßnahmen gegen Hitze | Zecken und Gelsen erobern die Alpen | Weniger Bargeld pro Bankomatbehebung | Trockenheit belastet Verbund-Ergebnis | Tempolimits könnten Zahl der Unfälle senken | Rekordinteresse an EU-Jobs | Hinterhäuser feiert Auftritt im Mozarteum | Hinweis "Aktuell nach fünf"
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