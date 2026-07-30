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ZIB 13:00 vom 30.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1033vom 30.07.2026
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Folge 1033: ZIB 13:00 vom 30.07.2026

25 Min.Folge vom 30.07.2026

Wirtschaftskammer Wien: Ruck tritt zurück | Danninger: "Politischen Auswirkungen waren gewaltig" | Russland greift Ukraine erneut massiv an | Wehrschütz: "Wird beträchtliche Wirtschaftskrise" | USA greifen wieder Ziele im Iran an | Hitzewelle ließ Sterblichkeit deutlich steigen | Grüne fordern raschere Maßnahmen gegen Hitze | Zecken und Gelsen erobern die Alpen | Weniger Bargeld pro Bankomatbehebung | Trockenheit belastet Verbund-Ergebnis | Tempolimits könnten Zahl der Unfälle senken | Rekordinteresse an EU-Jobs | Hinterhäuser feiert Auftritt im Mozarteum | Hinweis "Aktuell nach fünf"

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