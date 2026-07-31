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ZIB 13:00 vom 31.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1034vom 31.07.2026
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Folge 1034: ZIB 13:00 vom 31.07.2026

24 Min.Folge vom 31.07.2026

Marokko-EU: 49.000 Migranten in 24 Stunden | Migrantenströme in EU: Brunner sichert Unterstützung zu | Häußermann: Migration wird als Druckmittel verwendet | USA: Hamas soll entwaffnet werden | Edtstadler: Causa Ruck hat ÖVP geschadet | Wieder KI-Hackerangriff durch Anthropic | EU will KI-Gigafabriken bauen | Inflation stark zurückgegangen | OMV steigert Gewinn ernorm | Zu wenig Wasser für viele Donauschiffe | Mehr Menschen wegen Hitzefolgen im Spital | Gedenken am ermordete Roma und Sinti | 14-Jähriger wegen Anschlagsplänen in U-Haft | Vorschau: "Aktuell nach eins" | Flashmob zur "Kleinen Nachtmusik" | Veröffentlichung der KommAustria

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