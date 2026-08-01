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ZIB 13:00 vom 01.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1035vom 01.08.2026
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Folge 1035: ZIB 13:00 vom 01.08.2026

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Rekordzahl an Hitzetoten im Juni | Südeuropa: Waldbrände bedrohen Orte | Kernmayer: Lage bei Bordeaux nicht stabil | Kiew unter massivem Beschuss | FIFA-Chef Infantino zieht WM-Verkaufspläne zurück | Kommerz im Fußball: Wie viel ist zu viel? | Erneute Proteste sorgen für Fernpass-Sperre | Tragische Liebe, großer Schmerz: Goethes "Werther" in Salzburg

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