ZIB 13:00 vom 04.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 1038: ZIB 13:00 vom 04.08.2026
24 Min.Folge vom 04.08.2026
Hitzeschutz im Job oft ungenügend | Fast 400 Hitzetote im Juni: Was tut die Politik? | Wetter-Experte: "Eine historische Wetterlage" | Viele europäische Länder mit Hitze überfordert | Krisai: Rumänien muss Strom sparen | Nach Vorfall in Ceuta: EU-Innenminister beraten | Manola: Die Bevölkerung in Ceuta ist schockiert | Dänemark verlängert Wehrdienst deutlich | 6.000 Tote durch Erdbeben in Venezuela | 93 Millionen Euro Minus für AUA | Schifffahrt stark beschränkt: Infrastrukturminister beruhigt | Zehn Prozent der Kinder können nicht schwimmen | Gjörgi Pálfi: Ansichten eines Huhns im Kino | Vorschau: "Aktuell nach eins"
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 13:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2