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ZIB 13:00 vom 06.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1040vom 06.08.2026
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Folge 1040: ZIB 13:00 vom 06.08.2026

24 Min.Folge vom 06.08.2026

Feuerwehr sucht weiter nach Glutnestern | Hollerer: "Ende des Einsatzes ist nicht in Sicht" | Spitzenbeamte beraten über Hitze und Trockenheit | Lercher: Arbeitsgruppe "kann nur Empfehlungen abgeben" | Europa kämpft mit den Folgen der Hitze | Hitze verändert Geschäft in der Gastronomie | Gewalt am Arbeitsplatz nimmt zu | Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ORF-Stiftungsratschef Lederer | Neue Ermittlungen bei SOS-Kinderdorf | Straße von Hormus: Iran und Oman stehen vor Einigung | Wagner über mögliche Einigung zur Straße von Hormus | Ukrainischer Drohnenangriff setzt Ölraffinerie in Brand | Japan gedenkt der Opfer von Hiroshima | SpaceX-Raketenteil schlägt auf dem Mond ein | Forscher blicken so detailliert wie nie auf die Sonne | Vorschau: "Aktuell nach eins"

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