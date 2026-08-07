ZIB 13:00 vom 07.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 1041: ZIB 13:00 vom 07.08.2026
25 Min.Folge vom 07.08.2026
Stocker entschuldigt sich für Aussage zu Kinderbetreuung | Was Stockers Sager politisch bedeutet | Doskozil fordert verpflichtendes Pflegejahr | Unger ordnet Doskozils Forderungen ein | Unwetter halten Einsatzkräfte auf Trab | Munitionsteile lösten Waldbrand aus | Hitze drosselt Atomkraft in Ungarn und Rumänien | Walk of Shame fordert Maßnahmen gegen Femizide | Post spürt neue EU-Abgabe bei China-Paketen | Weniger Unternehmen melden Insolvenz an | Hohe Strafe für Meta wegen mangelndem Kinderschutz | Jugendlicher tötet mehrere Menschen an Schule in Thailand | Forschende in Norwegen legen Wikinger Schiff frei | Vorschau: "Aktuell nach eins"
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 13:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2