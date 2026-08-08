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ZIB 13:00 vom 08.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1042vom 08.08.2026
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Folge 1042: ZIB 13:00 vom 08.08.2026

12 Min.Folge vom 08.08.2026

Spanien verhängt Grenzkontrollen über Italien | Selenskyj traf Vucic in Belgrad | Wehrschütz (ORF): "Massive Interessen" auf beiden Seiten | Rechte lösen Linke in Kolumbien ab | AK-Präsidentin Anderl kritisiert Doskozil | Wieder mehr reale Treffen statt Datingplattformen | Film "Nightborn" über die Schattenseiten der Elternschaft

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