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ZIB 13:00 vom 10.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1044vom 10.08.2026
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Folge 1044: ZIB 13:00 vom 10.08.2026

24 Min.Folge vom 10.08.2026

Milliardenschaden durch Dürre für Landwirte | Danninger: Schnelle Hilfszahlungen nicht in Sicht | Mikl-Leitner (ÖVP) drängt zum Bauern-Hilfspaket | Asylreform: Frau muss zurück nach Italien | Pöll: Tausende sollen rücküberstellt werden | Chat-Bot soll bei ID-Austria helfen | FPÖ übt scharfe Kritik am ORF | Erdwärme-Ausbau soll leichter werden | Tabletten bis Apps: Geschäft mit dem Schlaf boomt | Taifun trifft China: Hunderttausende betroffen | Stärkste Sonnenfinsternis seit 1999 erwartet | Wipauer-Roman spielt am Wiener Zentralfriedhof | Hinweis auf "Aktuell nach Eins"

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