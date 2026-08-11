ZIB 13:00 vom 11.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 1045: ZIB 13:00 vom 11.08.2026
Taifun in China: Historische Niederschlagsmengen gemessen | Erdbeben Kolumbien: Viele Opfer und Vermisste | Michael Ludwig im Sommerinterview | Wohnungssaga in Linz: Haimbuchner unter Beschuss | Verfassungsjurist kritisiert Auszeit-WG in Wien | ORF: Abstimmung über Direktoren beginnt | Schweinemastbetrieb geschlossen wegen Tierquälerei | Dürre belastet Landwirtschaft: Eine Milliarde Verlust | Trockenheit erreicht alarmierende Stufe in Europa | USA: Zollrückzahlungen in Milliardenhöhe | Täuschungsmanöver: Trumps geheime Abreise veröffentlicht | Ungarn: Präsidentenwahl ohne Gegenkandidat | Ungarn: Präsidentenwahl ohne Gegenkandidat | Ätna-Ausbruch legt Catanias Flughafen lahm | Great Barrier Reef zeigt Erholungszeichen | Verstörendes Theaterstück bei Salzburger Festspielen
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick