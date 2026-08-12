Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 12.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1046vom 12.08.2026
ZIB 13:00 vom 12.08.2026

ZIB 13:00 vom 12.08.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 13:00

Folge 1046: ZIB 13:00 vom 12.08.2026

25 Min.Folge vom 12.08.2026

Sonnenfinsternis: Ausnahmezustand in Spanien | Totale Sonnenfinsternis in Österreich 1999 | Expertin: Sonnenrätsel bisher noch nicht gelöst | Verrechnung von Gastpatienten denkbar | Dürreschäden: Wer übernimmt die Milliarde? | Wassermangel trifft Wirtschaft hart | Ätna-Ausbruch: Tausende Urlauber sitzen auf Sizilien fest | Weniger arabische Touristen: Tourismusbranche unbesorgt | Deutschland reformiert Nachrichtendienste | Pröll: "Echte Agenten" bei deutschem Geheimdienst | Erdbeben im Kolumbien: Wettlauf gegen die Zeit | Salzburg vor Supercup ausgebucht | Afghanistan: Keine Bildung für 2,4 Millionen Mädchen | „Mit Hasan in Gaza“: Doku im Kino | Vorschau: "Aktuell mach eins"

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 13:00
ORF2
ZIB 13:00

ZIB 13:00

Alle 1 Staffeln und Folgen