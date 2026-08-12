ZIB 13:00 vom 12.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 1046: ZIB 13:00 vom 12.08.2026
Sonnenfinsternis: Ausnahmezustand in Spanien | Totale Sonnenfinsternis in Österreich 1999 | Expertin: Sonnenrätsel bisher noch nicht gelöst | Verrechnung von Gastpatienten denkbar | Dürreschäden: Wer übernimmt die Milliarde? | Wassermangel trifft Wirtschaft hart | Ätna-Ausbruch: Tausende Urlauber sitzen auf Sizilien fest | Weniger arabische Touristen: Tourismusbranche unbesorgt | Deutschland reformiert Nachrichtendienste | Pröll: "Echte Agenten" bei deutschem Geheimdienst | Erdbeben im Kolumbien: Wettlauf gegen die Zeit | Salzburg vor Supercup ausgebucht | Afghanistan: Keine Bildung für 2,4 Millionen Mädchen | „Mit Hasan in Gaza“: Doku im Kino | Vorschau: "Aktuell mach eins"
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