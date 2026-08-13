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ZIB 13:00 vom 13.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1047vom 13.08.2026
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Folge 1047: ZIB 13:00 vom 13.08.2026

26 Min.Folge vom 13.08.2026

Rückführungszentrum in Uganda in Planung | Unger: Ugandas Regime könnte Pläne durchkreuzen | Kabelbrand legt Zugverbindungen in Wien lahm | Teubenbacher: "Situation hat sich etwas entspannt" | Stelzer (ÖVP) will schnellere Hilfen für Landwirte | Tanner (ÖVP) gegen höheres Gehalt für Zivildiener | Siedlergewalt gegen Palästinenser nimmt zu | Wildner: "Attacken stehen auf der Tagesordnung" | Kurioser Gegenkandidat für Rechts-Politiker Farage | Trockenheit stellt Weinbauern vor Probleme | Polen erlebt Wirtschaftsboom | Hitzewelle in Italien nimmt kein Ende | Austria hofft auf Quali-Play-off-Runde | Dino-Wahnsinn in "The End of Oak Street" | Hinweis auf "Aktuell nach Eins"

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