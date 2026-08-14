ZIB 13:00 vom 14.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 1048: ZIB 13:00 vom 14.08.2026
25 Min.Folge vom 14.08.2026
Dreierkoalition berät über Hilfen für Landwirte | Waldbrände wüten in Europa weiter | Kunasek lehnt Pläne für Wehrdienstreform ab | Ländliche Regionen mit Gesundheitsversorgung unzufrieden | Nigel Farage wieder im britischen Parlament | Pöcksteiner: Farage kann Posten wieder verlieren | Genua: Urteile acht Jahre nach Brückeneinsturz | Österreich mit höchsten Arbeitskosten im EU-Vergleich | Städte trennen weniger Müll | Teurer Schulstart steht bevor | Verkehrsreiches Wochenende auf den Straßen | Braun: Wien-Strecke wegen Sanierung weiter gesperrt | Musikgruppe Franui leitet Kultur-Event in Osttirol | Hinweis auf "Aktuell nach Eins"
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ZIB 13:00
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