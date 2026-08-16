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ZIB 13:00 vom 16.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1050vom 16.08.2026
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Folge 1050: ZIB 13:00 vom 16.08.2026

17 Min.Folge vom 16.08.2026

Hohen Venn: Waldbrand fordert Großeinsatz | Perterer: "Löscharbeiten gestalten sich schwierig" | Ungarn: Zwölf Tote bei Reisebusunfall | Neue russische Raketenangriffe auf die Ukraine | Wehrschütz: "Russlands Angriffe sind massiv" | Syrischer Ex-Polizeichef nach Urteil festgenommen | Drohnen-Debatte wegen unklaren Verbotszonen | Sturm Graz gewinnt gegen Altach | Babyshambles spielen in der Wiener Arena | Wetter

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