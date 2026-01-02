ZIB 13:00 vom 02.01.2026Jetzt kostenlos streamen
22 Min.Folge vom 02.01.2026
Crans-Montana: Viele Feueropfer in Lebensgefahr | Prendergast (ORF): Schweiz braucht Hilfe von außerhalb | Vorschau: "Aktuell nach eins" | Russland greift Ukraine erneut an | Trump droht dem Iran | Lyon (ORF): Sieben Tote nach Demos im Iran | Prozess gegen Wöginger ab 11.Februar | Kindergärten: Wiederkehr will einheitliche Standards | Grasser tauscht Gefängnis gegen Hausarrest | Jeder Vierte trinkt Alkohol beim Skifahren | Arbeitslosigkeit um 5,5 Prozent gestiegen | Die Reise der Pfandflaschen | Abnehmspritze immer gefragter | Ilma Rakusa: Neues Buch zum 80er
