USA attackieren Venezuela | Müller (ORF): "Enthauptungsschlag gegen Venezolanisches Regime" | Die Vorgeschichte: Vom Konflikt zum Militärputsch | Wagner (ORF): "Geostrategische Interessen dürften eine Rolle spielen" | Schweiz: Schwerverletzte werden ins Ausland verlegt | Prendergast (ORF): "Zweifel an behördlichen Kontrollen" | Neue Ratspräsidentschaft: Zypern soll Europas Kompromisse schmieden | WIFO-Chef Felbermayr drängt auf Reformen | 2026: Ein turbulentes Jahr für die Justiz | Briefe für die Liebe: Ein Film über Mutterschaft und Mut
