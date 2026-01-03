Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 13:00 vom 03.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 825vom 03.01.2026
Folge 825: ZIB 13:00 vom 03.01.2026

24 Min.Folge vom 03.01.2026

USA attackieren Venezuela | Müller (ORF): "Enthauptungsschlag gegen Venezolanisches Regime" | Die Vorgeschichte: Vom Konflikt zum Militärputsch | Wagner (ORF): "Geostrategische Interessen dürften eine Rolle spielen" | Schweiz: Schwerverletzte werden ins Ausland verlegt | Prendergast (ORF): "Zweifel an behördlichen Kontrollen" | Neue Ratspräsidentschaft: Zypern soll Europas Kompromisse schmieden | WIFO-Chef Felbermayr drängt auf Reformen | 2026: Ein turbulentes Jahr für die Justiz | Briefe für die Liebe: Ein Film über Mutterschaft und Mut

