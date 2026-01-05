ZIB 13:00 vom 05.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Trump: "Wir brauchen Grönland" | Maier (ORF): Europa "schaut recht machtlos zu" | Wagner (ORF): "Friedliche Lösung" für Venezuela möglich | Kucher (SPÖ) über völkerrechtswidriges Vorgehen der USA | Erdölförderung in Venezuela: Preis könnte fallen | Weniger Luftverschmutzung durch Verkehr | Nestle ruft weltweit Babynahrung zurück | Keine Heizung und kein Strom im Südwesten Berlins | Schutz des Stromnetzes in Österreich | ID-Austria wird 2026 erweitert | Europa friert | Vorschau: "Aktuell nach eins"
