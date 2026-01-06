Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 06.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 828vom 06.01.2026
ZIB 13:00 vom 06.01.2026

ZIB 13:00 vom 06.01.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 13:00

Folge 828: ZIB 13:00 vom 06.01.2026

10 Min.Folge vom 06.01.2026

Nach Festnahme Maduros: Zukunft Venezuelas offen | Ende des Heiligen Jahres: Feierlicher Akt im Vatikan | Vospernik (ORF) zum Ende des Heiligen Jahres | "Koalition der Willigen": Europa berät über Ukraine | Crans-Montana: Bar wurde jahrelang nicht kontrolliert | Bischofshofen: Holt Prevc den Tourneesieg? | Europa kämpft mit Wintereinbruch | Wetter

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 13:00
ORF2
ZIB 13:00

ZIB 13:00

Alle 2 Staffeln und Folgen