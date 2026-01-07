ZIB 13:00 vom 07.01.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 829: ZIB 13:00 vom 07.01.2026
USA beharren auf Besitzansprüchen für Grönland | Maier (ORF) zu den Grönland-Plänen der USA | Ukraine: Sicherheitszusage bei Waffenstillstand vereinbart | Wehrschütz (ORF) über die Sicherheitsgarantien für die Ukraine | Neue Strategie soll Tourismus stärken | Westhoff (ORF) über die Pläne zur Stärkung des Tourismus | Inflation sinkt erstmals seit Monaten | Schuldnerberatung stark gefragt | Aktienmärkte starten stark ins neue Jahr | Quantenphysikerin Ferlaino Wissenschafterin des Jahres | Ausblick auf das Wissenschaftsjahr 2026 | Frankreich nimmt Abschied von Brigitte Bardot | Barcelona im Fokus der Weltarchitektur | ÖSV-Herren hoffen auf Spitzenplatz in Madonna | Vorschau auf "Aktuell nach eins"
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick