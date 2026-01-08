ZIB 13:00 vom 08.01.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 830: ZIB 13:00 vom 08.01.2026
USA: Polizist erschießt Frau bei Einsatz | Frankreichs Bauern gegen Mercosur-Abkommen | Blackout in Berlin: Kritik an Bürgermeister | Pfeifer (ORF ): Erinnerung an "Laschet-Moment" | Zivildienst: Unverzichtbar für Gesundheit und Pflege | Wachsender CO2-Ausstoß hat hohe Kosten | Grüne fordern niedrigeren Strompreis für Industrie | Prozessstart um Bandenkriege von 2024 | Schön (ORF): Angeklagte teilweise noch Schüler | Hohe Kurse auf den Börsen | KI allgegenwärtig auf Elektronikmesse in Las Vegas | Song Contest: Countdown bis zum Kartenverkauf läuft | “Sieben Zwetschken": "Die Strottern" stellen neues Album vor | Wien als Zentrum der Flussforschung | Winterchaos in Europa | Pfeifer (ORF): Viele deutsche Schulen wegen Sturm geschlossen | Vorschau: "Aktuell nach eins"
