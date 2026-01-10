Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 10.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 832vom 10.01.2026
ZIB 13:00 vom 10.01.2026

ZIB 13:00 vom 10.01.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 13:00

Folge 832: ZIB 13:00 vom 10.01.2026

11 Min.Folge vom 10.01.2026

Demos im Iran: Gewalt gegen Demonstrierende | Trump besteht auf Übernahme Grönlands | SPÖ berät über Schwerpunkte für 2026 | Petermann (ORF): "Es gehe um eine strategische Ausrichtung" | Krisai (ORF): "Intensivwahlkampf hat schon begonnen" | Tauernautobahn: Tunnel nach Brand länger gesperrt | Frankreich: Auszeichnung für österreichischen Architekt Feichtinger

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 13:00
ORF2
ZIB 13:00

ZIB 13:00

Alle 2 Staffeln und Folgen