ZIB 13:00 vom 10.01.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 832: ZIB 13:00 vom 10.01.2026
11 Min.Folge vom 10.01.2026
Demos im Iran: Gewalt gegen Demonstrierende | Trump besteht auf Übernahme Grönlands | SPÖ berät über Schwerpunkte für 2026 | Petermann (ORF): "Es gehe um eine strategische Ausrichtung" | Krisai (ORF): "Intensivwahlkampf hat schon begonnen" | Tauernautobahn: Tunnel nach Brand länger gesperrt | Frankreich: Auszeichnung für österreichischen Architekt Feichtinger
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 13:00
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2