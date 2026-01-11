ZIB 13:00 vom 11.01.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 833: ZIB 13:00 vom 11.01.2026
16 Min.Folge vom 11.01.2026
Proteste im Iran: USA wollen Demonstrierende unterstützen | Wagner (ORF): "Iran kann kaum auf Verbündete zählen" | Syrien: US-Angriffe auf Terrormiliz | Grönland setzt sich gegen Trumps Drohung zur Wehr | Beller (ORF): "Grönland steht nicht zum Verkauf" | USA: Zahlreiche Proteste gegen Einwanderungsbehörde ICE | Gesundheitsreform: Königsberger-Ludwig (SPÖ) sieht Handlungsbedarf | Wirtschaftskammer: Forderung nach billigen Strom für Unternehmen | USA: Wissenschaft unter Druck | "Speed (kills content)" im Theater am Werk
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 13:00
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2