ORF2Staffel 2026Folge 839vom 17.01.2026
Folge 839: ZIB 13:00 vom 17.01.2026

11 Min.Folge vom 17.01.2026

Neue Schätzung: Tausende Todesopfer bei Protesten im Iran | FPÖ begeht traditionelles Neujahrstreffen in Klagenfurt | Waldegger (ORF): "Wahlkampfrhetorik bei FPÖ-Neujahrsempfang" | Regierung prüft Spritpreise, Details zur Mehwertsteuersenkung offen | ME/CFS: Bundesländer planen erste Behandlungsstellen | Abfahrt in Tarvis: Ortlieb freut sich über Platz vier

ORF2
