ZIB 13:00 vom 18.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 840vom 18.01.2026
16 Min.Folge vom 18.01.2026

Acht Lawinentote in Salzburg und der Steiermark | Bartos: "Ermittlungen zur Unglücksursache laufen" | Trump hält an Grönland-Plänen fest und droht Europa mit Zöllen | China und Russland als Profiteure des Grönland-Streits | Babler konkretisiert Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel | Sozialministerium bewirbt Teilpension | Ballsaison als bedeutender Wirtschaftsfaktor | Schneefall in Österreich: Wer driftet, riskiert Strafen | Super-G: Aicher gewinnt in Tarvisio | Wunderpianist Malofeev debütiert im Wiener Konzerthaus

ORF2
