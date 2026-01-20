ZIB 13:00 vom 20.01.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 842: ZIB 13:00 vom 20.01.2026
Wehrdienst könnte verlängert werden | Wehrdienst: Gemischte Reaktionen auf Reform | Dittlbacher (ORF): "Opposition erstaunlich "gesprächsbereit" | Ärztekammer warnt vor Spitalsschließungen | Von der Leyen: "Souveränität" Grönlands "nicht verhandelbar" | Cupal (ORF): "Trump hat die Welt auf den Kopf gestellt" | Kiew: Mehr als 5.000 Haushalte ohne Strom | Wehrschütz (ORF): Russland versucht Ukraine weiter zu schwächen | Neue Industrie-Strategie fix | Flughafen Schwechat: Weniger Passagiere erwartet | Trump sieit Amtsantritt noch reicher geworden | "Der amerikanische Weckruf": Buch über Trump-Regierung | Totes Baby am Grenzübergang Nickelsdorf | Vorschau: "Aktuell nach eins"
