ZIB 13:00 vom 22.01.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 844: ZIB 13:00 vom 22.01.2026
Trump präsentiert "Board of Peace" in Davos | Cupal (ORF): "Trump hat Vorsitz auf Lebenszeit" | Wehrschütz (ORF): "An der Front ist es weitestgehend stabil" | Zypern: EU berät über Rückführungen nach Syrien | Spionage-Prozess gegen Egisto Ott startet | Ott-Prozess: Verteidigung mit schwachem Plädoyer | Zahl der rechtsextremen Delikte stieg deutlich | Deutschland: Prozess gegen "Sächsische Separatisten" | E-Card wird bis 2030 digital ausgebaut | Gaspreise in Europa steigen stark an | Koralmbahn eröffnet: ÖBB zwischen Jubel und Kritik | Schwerer Wintersturm trifft Südeuropa und Nordafrika | Harry Sokal ehrt Joe Zawinul im Wiener Porgy & Bess | Hinweis: "Aktuell nach eins"
