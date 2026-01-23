ZIB 13:00 vom 23.01.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 845: ZIB 13:00 vom 23.01.2026
26 Min.Folge vom 23.01.2026
Abu Dhabi: Neue Gespräche zum Ukrainekrieg | Wehrschütz (ORF): "Territoriale Fragen im Vordergrund" | "Sächsische Separatisten" vor Gericht | Pfeifer (ORF): "Es kam zu drei Unterbrechungen" | Bilanz: Asylanträge sind gesunken | Cupal (ORF): "Kurden stehen mit Rücken zur Wand" | Zukunft von Mercosur ungewiss | Strompreis: EVN senkt Tarif | US-Anleihen zuletzt wieder gestiegen | USA bereitet sich auf Wintersturm vor | Europa erlebt intensives Polarlichtspektakel | Fussenegger: Start in Tatort und als "Strizzi" | Kitzbühel: Guter Auftakt für ÖSV
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 13:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2