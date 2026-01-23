Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 23.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 845vom 23.01.2026
ZIB 13:00 vom 23.01.2026

ZIB 13:00 vom 23.01.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 13:00

Folge 845: ZIB 13:00 vom 23.01.2026

26 Min.Folge vom 23.01.2026

Abu Dhabi: Neue Gespräche zum Ukrainekrieg | Wehrschütz (ORF): "Territoriale Fragen im Vordergrund" | "Sächsische Separatisten" vor Gericht | Pfeifer (ORF): "Es kam zu drei Unterbrechungen" | Bilanz: Asylanträge sind gesunken | Cupal (ORF): "Kurden stehen mit Rücken zur Wand" | Zukunft von Mercosur ungewiss | Strompreis: EVN senkt Tarif | US-Anleihen zuletzt wieder gestiegen | USA bereitet sich auf Wintersturm vor | Europa erlebt intensives Polarlichtspektakel | Fussenegger: Start in Tatort und als "Strizzi" | Kitzbühel: Guter Auftakt für ÖSV

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 13:00
ORF2
ZIB 13:00

ZIB 13:00

Alle 1 Staffeln und Folgen