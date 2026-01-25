Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 25.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 847vom 25.01.2026
16 Min.Folge vom 25.01.2026

USA: Empörung über weiteren tödlichen ICE‑Einsatz | Iran: Massive Opferzahlen gemeldet | Kritik an Trumps Plänen für Gazastreifen | St. Pölten wählt neuen Gemeinderat | Varga (ORF): "Wahl ist landespolitisch interessant" | Österreich verschärft Integrationsmaßnahmen | Kritik um neues Dienstzeiten-Modell für Polizisten | Geräte-Retter-Prämie nur online beantragbar | "Max Ophüls Preis" bringt Erfolge für Österreich | FM4 feiert 31. Geburtstag

