Folge 847: ZIB 13:00 vom 25.01.2026
USA: Empörung über weiteren tödlichen ICE‑Einsatz | Iran: Massive Opferzahlen gemeldet | Kritik an Trumps Plänen für Gazastreifen | St. Pölten wählt neuen Gemeinderat | Varga (ORF): "Wahl ist landespolitisch interessant" | Österreich verschärft Integrationsmaßnahmen | Kritik um neues Dienstzeiten-Modell für Polizisten | Geräte-Retter-Prämie nur online beantragbar | "Max Ophüls Preis" bringt Erfolge für Österreich | FM4 feiert 31. Geburtstag
