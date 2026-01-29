ZIB 13:00 vom 29.01.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 851: ZIB 13:00 vom 29.01.2026
25 Min.Folge vom 29.01.2026
EU verschärft Druck auf den Iran | Maier (ORF) "Politisches Signal an den Iran" | Merz: EU muss selbstbewusster auftreten | Kritik an Österreichs Gefängnissen wächst | Gewaltschutzzentren ziehen Bilanz | Pilnacek-U-Ausschuss setzt Befragungen fort | Dannhauser: "Wahrnehmungen gehen auseinander" | Schule: KI und Demokratie statt Latein | Grüne wollen GÖD-Zulagen verhindern | SPAR übernimmt 23 Unimarkt-Filialen | Handwerk kämpft mit Umsatzrückgang | Swarovski und Ostrowski moderieren ESC 2026 | Hinweis "Aktuell nach Eins" | Österreicher hören täglich über drei Stunden Radio | Neuer Roman von Elias Hirschl: "Schleifen"
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 13:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2