Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 30.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 852vom 30.01.2026
ZIB 13:00 vom 30.01.2026

ZIB 13:00 vom 30.01.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 13:00

Folge 852: ZIB 13:00 vom 30.01.2026

24 Min.Folge vom 30.01.2026

Kanzler kündigt Handelsoffensive und Volksbefragung an | Westhoff (ORF): Abgrenzung zur FPÖ gut angekommen | Unger (ORF): Stocker als "besonnener Kapitän" | Personal wird immer öfter beim AMS "geparkt" | Rekord an Nächtigungen im Wintertourismus | Spar und REWE übernehmen Unimarkt-Filialen | Neue Studie: Obdachlose in Italien interviewt | Missbrauch im SOS-Kinderdorf: Deutlich weniger Spenden | ORF-Journalist Gerhard Klein ist tot | Letzte Tour für Musiker Edwyn Collins | Vorschau: "Aktuell nach eins"

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 13:00
ORF2
ZIB 13:00

ZIB 13:00

Alle 1 Staffeln und Folgen