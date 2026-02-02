Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 13:00 vom 02.02.2026

24 Min.Folge vom 02.02.2026

Grenzübergang Rafah teilweise wieder geöffnet | El-Gawhary: | Geburtenklinik in Saporischschja getroffen | ICE-Skandal: Fünfjähriger wieder frei | Politische Töne bei den Grammy Awards | Social-Media-Verbot wird konkreter | Arbeitslosigkeit steigt weiter | Signa: Staatsfonds Mubadala fordert Millionen zurück | Goldpreis unter Druck nach Fed-Personalie | Neue Epstein-Akten sorgen in GB für Aufsehen | xxWinter: | xxPestizide

