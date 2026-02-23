ZIB 13:00 vom 23.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 23.02.2026
EU-Außenminister beraten zu Ukraine-Hilfen | Perterer (ORF): "Orbán sucht Match mit der EU" | Anzahl indischer Arbeiter in Russland steigt | EU berät über Reaktion auf US-Zölle | Perterer (ORF): US-Handelsdeal könnte ausbleiben | Grüne fordern Steuer auf große Erbschaften | SPÖ startet Kampagne zu Migration | Mehr Scheinunternehmen aufgedeckt | Lehrstellenlücke wird immer größer | Experten kritisieren Lawinenwarnsystem | Mexiko: Unruhen nach Tod von Kartellführer | Großbritannien tritt Erasmus-Programm wieder bei | Wiener Volksoper zeigt "Spring Awakening"
