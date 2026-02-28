ZIB 13:00 vom 28.02.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 881: ZIB 13:00 vom 28.02.2026
Folge vom 28.02.2026
Israel und die Vereinigte Staaten haben mit koordinierten Luftangriffen gegen mehrere Städte im Iran begonnen, die Israel als "Präventivschlag“ bezeichnete und US-Präsident Donald Trump als gemeinsame Kampfeinsätze bestätigte. Teheran reagierte mit Gegenschlägen auf US-Stützpunkte in der Region, Explosionen wurden unter anderem in Teheran und weiteren Städten gemeldet.
ZIB 13:00
