ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 28.02.2026

ORF2 vom 28.02.2026
55 Min.

Israel und die Vereinigte Staaten haben mit koordinierten Luftangriffen gegen mehrere Städte im Iran begonnen, die Israel als "Präventivschlag“ bezeichnete und US-Präsident Donald Trump als gemeinsame Kampfeinsätze bestätigte. Teheran reagierte mit Gegenschlägen auf US-Stützpunkte in der Region, Explosionen wurden unter anderem in Teheran und weiteren Städten gemeldet.

