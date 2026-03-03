ZIB 13:00 vom 03.03.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 884: ZIB 13:00 vom 03.03.2026
26 Min.Folge vom 03.03.2026
USA kündigen "große Welle“ an | Kriegleder: "Es herrscht weiter Ausnahmezustand" | Rückholaktionen aus der Krisenregion starten | Inflation steigt leicht | Börsen reagieren zunehmend nervös | Sorgen um Tourismus wegen Nahost-Konflikt | Warnstreiks in der IT-Branche | Neue Runde im Prozess gegen Wöginger | Konrad: "Richterin hat Liste an Detailfragen" | Ein Jahr Dreierkoalition im Amt | Opposition zieht kritische Bilanz | Vertrauen von Frauen in Politik sinkt | Zufriedenheit mit Gesundheitssystem sinkt | Forderung nach Fach Medienbildung | "Laurenz Nikolaus“ im Aufwind
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