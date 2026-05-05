ZIB 13:00 vom 05.05.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 947: ZIB 13:00 vom 05.05.2026
24 Min.Folge vom 05.05.2026
Gödl einstimmig zum ÖVP-Klubobmann gewählt | Unger: "Entscheidung kam überraschend" | Gedenken an NS-Opfer im Parlament | Regierung prüft Einsparungen bei Kuren | Streit um Einsparungen durch Betrugsbekämpfung | Anhaltende Trockenheit belastet Österreich | U-Haft nach Erpressungsversuch gegen HIPP | Auftakt zur Zentralmatura mit Deutsch | Eindrücke vom ersten Maturatag | Neue Zahlen nach Hantavirus-Ausbruch | Leipzig nach Amokfahrt weiter unter Schock | Ermittlungen gegen "Kurier“-Journalisten | Theaterdirektor Föttinger zieht Abschiedsbilanz
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