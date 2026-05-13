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ZIB 13:00 vom 13.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 955vom 13.05.2026
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Folge 955: ZIB 13:00 vom 13.05.2026

24 Min.Folge vom 13.05.2026

KFZ-Pickerl nur mehr alle zwei Jahre fällig | Social-Media-Verbot: Konzerne sollen Ideen einbringen | Parlament diskutiert Überprüfung von Mitarbeitern | Pilnacek: Staatsanwaltschaft verteidigt Ermittlungen | Pilnacek-Handy bei U-Ausschuss im Fokus | Trump zu wichtigem Staatsbesuch in China | Siebenhofer: Peking möchte Zugeständnisse über Taiwan | Deutsche Autoindustrie in der Krise | Österreichs Außenwirtschaft überraschend stabil | Milka-Schrumpfung irreführend | EU will länderübergreifende Zugreisen vereinfachen | Cupal: Kommissionsvorschlag "eher ein Bummelzug" | Özdemir in Baden-Württemberg angelobt | Zahl der Verkehrstoten gestiegen | Fast vergessene Verdi-Oper auf der Bühne

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