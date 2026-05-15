ZIB 13:00 vom 15.05.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 957: ZIB 13:00 vom 15.05.2026
25 Min.Folge vom 15.05.2026
Positive Bilanz nach Trumps China-Besuch | Siebenhofer: "180 Grad-Wende" in US-Chinapolitik | 24 Tote nach letzten Attacken auf die Ukraine | Wehrschütz: Angriffe wie "russisches Roulette" | Hungerkatastrophe in Somalia droht | ÖGK muss weniger sparen | Spanische Hofreitschule: Eine Million Euro verschwunden | US-Notenbank: Warsh folgt Powell | Aufregung um widersprüchliche Weinbewertungen | Nikotinbeutel: Konsum weltweit verdoppelt | Experten schützen ESC vor Cyberangriffen | Hofmann (ORF): Für Polizei bislang "sehr ruhig" | Mythen des Wiener Alltags im Volkstheater | Vorschau: "Aktuell nach eins"
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