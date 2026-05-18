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ZIB 13:00 vom 18.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 960vom 18.05.2026
ZIB 13:00 vom 18.05.2026

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Folge 960: ZIB 13:00 vom 18.05.2026

25 Min.Folge vom 18.05.2026

Heftige Angriffe auf die Ukraine | Siebenhofer: "China wollte Krieg in der Ukraine nicht" | Gasförderung in Wittau angelaufen | Kern: "Gaspreis entsteht an europäischer Gasbörse" | Grüne gegen Senkung der Mehrwertsteuer | AK fordert mehr Lohn-Transparenz | Entscheidende Woche im Spionage-Prozess um Ott | Jänsch: "Ott bekennt sich weiterhin nicht schuldig" | Milliardenforderungen an Laura Privatstiftung | Cyberbetrug nimmt zu | ESC: Polizei verzeichnet zahlreiche Cyberangriffe | Hantavirus: Schiff in Rotterdam eingetroffen | Hinrichtungen nehmen weltweit zu | Keine Entspannung beim Grundwasser | Zahl der Geburten geht zurück | Vorschau auf "Aktuell nach eins"

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