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ZIB 13:00 vom 25.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 967vom 25.05.2026
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Folge 967: ZIB 13:00 vom 25.05.2026

11 Min.Folge vom 25.05.2026

Iran/USA: Trump dämpft Hoffnung auf Abkommen | Papst veröffentlicht Enzyklika zu KI | Koschuh: KI aus kirchlicher Sicht "das zentrale Thema" | EU-Lohntransparenzrichtlinie: Frist läuft ab | Österreicher in Indonesien tödlich verunglückt | 78-Jährige tot in Wohnung entdeckt | Zwei Leichen in leerem Haus gefunden | Retrospektive über Armin Mueller-Stahl | Wetter

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