ZIB 17:00 vom 25.10.2025
ZIB 17:00
Folge 746: ZIB 17:00 vom 25.10.2025 - 25.10.2025
6 Min.Folge vom 25.10.2025
Venezuela: Kriegsangst nimmt zu | Gaza-Streifen: Hamas stimmt Verwaltung durch Experten zu | Massive russische Angriffe auf Ukraine | Pilnacek-U-Ausschuss: Rosenkranz für Live-Übertragung | Weltcup-Auftakt: Scheib sorgt für Sensation in Sölden | Hinweis "Aktuell nach fünf" | Wetter
